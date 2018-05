Chievo, vittoria per 4-0 contro il San Martino: doppietta per Meggiorini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli uomini di mister Lorenzo D’Anna, a tre giorni dal match casalingo contro il Crotone, proseguono a pieno ritmo la preparazione: nella seduta odierna, i gialloblù hanno svolto una gara di allenamento contro l’A.C.D San Martino Speme, formazione che milita nel campionato di Eccellenza, vincendo per 4-0. Nella prima frazione di gioco il ChievoVerona si è reso pericoloso in più occasioni con Lucas Castro e Riccardo Meggiorini, prima della rete del vantaggio realizzata proprio da quest’ultimo: l’attaccante veronese finalizza con un mancino preciso un’azione orchestrata dalla destra sull’asse Fabrizio Cacciatore – Sergio Pellissier. Il Raddoppio gialloblù arriva dai piedi del centrocampista Lucas Castro, abile ad inserirsi con efficacia tra le maglie ospiti e trasformare il cross di Gianluca Gaudino. È ancora Riccardo Meggiorini, poco prima dello scadere del primo tempo, a mettere in goal il pallone del 3-0 raccogliendo la sfera indirizzata sul secondo palo e battendo il portiere ospite. Nella ripresa a rendersi pericoloso è Valter Birsa con un paio di conclusioni da fuori area. Vicini alla rete con Manuel Pucciarelli, i gialloblù trovano il goal del definitivo 4-0 con Bostjan Cesar che svetta di testa in piena area di rigore.