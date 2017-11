ChievoVerona, sei gol al Mantova nell'amichevole di oggi pomeriggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria in amichevole per il ChievoVerona, che oggi ha superato il Mantova per 6-0. Di Castro, Pucciarelli, Cesar, Pellissier, Radovanovic e Rigoni le marcature dei clivensi. Questo il tabellino del match:

1° TEMPO

A.C.ChievoVerona: Seculin, Jaroszynski, Gamberini, Cesar, Tomovic, Castro, Gaudino, Rigoni, Garritano, Pucciarelli, Pellissier. Allenatore: Rolando Maran.

Mantova 1911: Lombardo, Ferraro, Baldinini, Conti, Palma, Debelyuh, Felici, Camara, Franchini, Correa, Riccò. Allenatore: Renato Cioffi.

2° TEMPO

A.C.ChievoVerona: Seculin, Jaroszynski, Cesar, Kaleba, Cacciatore, Gaudino, Radovanovic, Rigoni, Garritano, Pucciarelli, Pellissier. Allenatore: Rolando Maran.

Mantova 1911 Vladislavs, Adria, Omohonria, Di Prima, Carrasco, Ferraro, Baldinini, Conti, Saccavino, Felici, Pernigotti. Allenatore: Renato Cioffi.

Reti: 21’ Castro, 5’st Pucciarelli, 10’st Cesar, 16’st Pellissier, 39’st Radovanovic, 41’st Rigoni.