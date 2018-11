© foto di

José Luis Chilavert non le manda a dire nei confronti del presidente della CONMEBOL, Alejandro Dominguez, che ha deciso di far disputare la finale di ritorno di Copa Libertadores tra River e Boca in Europa, allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, dopo gli scontri di sabato scorso che ne hanno causato il rinvio. L'ex portiere ha scritto un messaggio polemico e durissimo sul proprio profilo Twitter: "Signor Daniel Angelici del Boca e Signor Rodolfo d'Onofrio del River, non si può giocare la finale in Europa. Dovete difendere la Copa Libertadores d'America, è l'orgoglio del calcio sudamericano. Alla fine sarete clown nel circo guidato dalla Corrupbol Dominguez. Siate seri".

Sr Daniel Angelici de Boca y Rodolfo D’onofrio de River No pueden jugar la final en Europa, defiendan la Copa Libertadores de America, es el orgullo del futbol sudamericano. Al final van a ser los payasos del circo,liderado por la Corrupbol de Dominguez.Sean serios. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 29 novembre 2018

