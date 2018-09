Ciaschini: "Napoli, Ancelotti ha serenità di chi non deve dimostrare nulla"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giorgio Ciaschini parla del Napoli di Carlo Ancelotti. L'ex collaboratore dell'attuale tecnico azzurro, attraverso le frequenze di Radio Marte, ha detto: "Vincere lo Scudetto per il Napoli è difficile, ma nel calcio sempre tutto è possibile. In Serie A, però, è necessario che la Juventus ci metta del suo. Il Napoli deve provare ad esprimersi al meglio e conquistare quanti più punti possibili e poi, alla fine, si tireranno le somme. Con Ancelotti non ci sono calciatori intoccabili e dopo Sarri credo che il tecnico voglia chiudere un capitolo e aprirne un altro, cercando potenzialità nuove. Ancelotti proverà a valorizzare l’intera rosa, composta da calciatori molto validi. Ancelotti ha la serenità di chi non deve dimostrare nulla e, per questo, farà bene”, le parole riportate da Tuttonapoli.net.