Cile, Pizzi: "Gara decisa da una giocata sfortunata"

Il Cile perde contro la Bolivia, mettendo così a serio rischio la qualificazione ai mondiali in Russia. Ecco le parole rilasciate da Juan Antonio Pizzi in conferenza stampa: "La partita è andata come immaginavo, il rigore è nato da una giocata sfortunata. Lotteremo fino alla fine, giochiamo sempre per vincere, ma non sempre ci riusciamo".