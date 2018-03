Cilessen e l'espulsione di Cancelo - Top&flop di Portogallo-Olanda

Portogallo-Olanda 0-3

TOP:

Il primo tempo dell'Olanda - Uno, due e tre. Sono gli schiaffoni che in appena quaranticinque minuti l'Olanda riesce a rifilare al Portogallo, grazie ad una prestazione super. Linee strette, tante iniziative e gli attaccanti sempre pronti a girare nel sacco. Così i ragazzi di Koeman portano il risultato a casa.

La super-parata di Cilessen - E' il penultimo minuto di gioco, siamo sul 3-0 e probabilmente al Portogallo non servirebbe a nulla un gol. Ma nonostante ciò Cilessen tiene alta la concentrazione e sul colpo di testa in girata di Guedes sale in cattedra, si tuffa, si distende e gli dice di no.

Gli attaccanti olandesi - Intercambiabili, senza dare punti di riferimento, con grande velocità e soprattutto un ottimo feeling. La coppia che non t'aspetti, Babel-Depay, mette sul campo tutto quello che serve all'Olanda là davanti. Un gol a testa, ma anche tante altre iniziative positive.

FLOP:

L'impalpabile Ronaldo - Ci si aspetta sempre la prova da trascinatore da lui, ma oggi Cristiano, servito anche male, non riesce ad incidere. Praticamente mai pericoloso, a volte ci prova con qualche giocata personale, ma senza le combinazioni con i compagni non può riuscire.

I centrali portoghesi - Fonte e Rolando è la coppia che non funziona. Arrivano tanti palloni al centro dell'area, spesso dalle fasce, e loro si fanno quasi sempre trovare impreparati. Prima Depay, poi Babel e infine Van Dijk segnano dall'interno dei sedici metri. E questo un caso non lo è.

L'espulsione di Cancelo - Sul 3-0 per l'Olanda, il colpo definitivo al Portogallo lo dà l'espulsione del terzino dell'Inter. Molto ingenuo nell'occasione, perde palla e, già ammonito, sgambetta Vilhena. Il rosso è inevitabile. E con un uomo in meno le speranze di rimonta diventano nulle.