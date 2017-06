Ciotola: "Parma attrezzata, ma per la A è dura. Venezia scatenato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di TuttoB.com, il direttore sportivo e talent scout​ Gennaro Ciotola ha così parlato delle neopromosse in B: "Parma, Cremonese, Venezia e Foggia come Spal e Benevento? Spal e Benevento vengono da buone programmazioni frutto del lavoro di alcuni anni, con basi solide e non è stato facile. Il Foggia e il Parma oltre al blasone sono squadre ben attrezzate, però fare il salto non sarà semplice: nonostante ammirassi entrambe le compagini, chi si aspettava la promozione di tutte e due in A? Probabilmente nemmeno loro.. battute a parte ripeto sarà difficile ma quando alla base di tutto c’è un progetto importante, i sogni si possono realizzare. Chi vedo più scatenata? Credo il Venezia, forse i lagunari possono essere la sorpresa della Serie B. Il Parma si sta muovendo bene, faranno una squadra molto interessante, Foggia deve pensare a consolidare la categoria, per il Palermo bisognerà vedere con la nuova società e con il ds Lupo cosa vorranno fare. Occhio al Cittadella: non ha un budget da top club ma Marchetti è un ds molto in gamba. Mi aspetto inoltre, come ormai già da qualche anno, un Bari protagonista".