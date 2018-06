Cittadella, Alfonso: "Dare il massimo per battere Frosinone"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Il portiere del Cittadella, Enrico Alfonso, parla a Sky Sport, prima della gara contro il Frosinone: "Arrivare a 6 punti dal Parma c'è un po' di rammarico visto le sconfitte in casa. Il Frosinone si è riposato due settimane e sono forti, dobbiamo dare il massimo per batterli. Siamo in ballo e vogliamo ballare. Abbiamo voluto tanto arrivare a questo punto. Ci giocheremo tutte le nostre chance".