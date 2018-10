City, Guardiola: "Favoriti in Europa? No, ci manca la storia della Juve"

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City, così come Juventus, Barcellona e Real Madrid, è spesso indicato come uno dei favoriti per la vittoria della Champions League. Anche se Pep Guardiola vede alcuni club ancora avanti ai Citizens per via della storia europea pregressa: "Noi siamo il Manchester City, non abbiamo una storia alle nostre spalle. Per me è sorprendente quando sento dire che il City vincerà sicuramente. Lo apprezzo, ma non credo sia la verità. Come squadra siamo allo stesso livello delle altre big, ma sul piano della storia siamo un gradino sotto a club come il Liverpool, le spagnole, il Milan o la Juventus".