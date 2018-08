CL femminile: Juve e Fiorentina non saranno teste di serie

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Venerdì alla ore 14:00 si terrà il sorteggio per i 32esimi di finale della Women's Champions League che vedrà ai nastri di partenza sia la Juventus sia la Fiorentina. Entrambi i club italiani non saranno teste di serie con le viola che si trovano al 22° posto e la Juventus, all'esordio nella massima competizione europea, al 28°. Si prevede quindi un sorteggio molto duro per entrambe le formazioni del nostro paese. Queste le graduatorie pubblicate sul sito della UEFA:

Teste di serie

1 Lione (FRA, campione in carica) 111.740

2 Wolfsburg (GER) 125.390

3 Paris Saint-Germain (FRA) 84.740

4 Barcellona (ESP) 80.170

5 Rosengård (SWE) 77.470

6 Manchester City (ENG) 57.470

7 Bayern Monaco (GER) 52.390

8 Fortuna Hjørring (DEN) 50.045

9 Chelsea (ENG) 47.470

10 Brondby (DEN) 47.075

11 Slavia Praga (CZE) 45.550*

12 Zurigo (SUI) 43.890

13 Linköping (SWE) 41.470

14 Zvezda-2005 (RUS) 37.395

15 Glasgow City (SCO) 35.415*

16 Sparta Praga (CZE) 32.550

Non teste di serie

17 LSK Kvinner (NOR) 31.920

18 BIIK-Kazygurt (KAZ) 28.920*

19 Gintra Universitetas (LTU) 25.270*

20 Atlético Madrid (ESP) 25.170

21 St. Pölten (AUT) 23.415

22 Fiorentina (ITA) 19.385

23 ŽFK Spartak (SRB) 19.285*

24 SFK 2000 Sarajevo (BIH) 14.630*

25 Avaldsnes (NOR) 13.920*

26 Ryazan-VDV (RUS) 13.395

27 Ajax (NED) 13.250*

28 Juventus (ITA) 11.385

29 WFC Khakhiv (UKR) 10.470

30 Thór/KA (ISL) 9.930*

31 Somatio Barcelona FA (CYP) 5.940*

32 Honka (FIN) 3.135*

* Squadre promosse dopo il turno di qualificazione