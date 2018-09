CL femminile, Juve eliminata dal Brondby: decide Sorensen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce subito l'avventura della Juventus femminile in Champions League. La squadra di Rita Guarino dopo il pareggio casalingo contro il Brondby non riesce a ribaltare le sorti della qualificazione nel ritorno in Danimarca venendo sconfitta per 1-0. A segno, poco dopo la mezzora del primo tempo, Nicoline Sørensen con la Juventus che prova in più di un'occasione a rimettere in piedi partita e qualificazioni senza però trovare la via della rete. Nelle altre gare giocate alle 18:00 vince e si qualifica il Barcellona, con qualche sofferenza contro il Kazygurt, mentre è tutto facile per Wolfsburg, Ajax e Linkopping.

Risultati e marcatori dei 16° di finale

Brondby-Juventus (andata 2-2) 1-0 (33° Sorensen)

Barcellona-Kazygurt (andata 1-3) 3-0 (4° Gujarro, 48° Torrejon, 90°Martens)

Linkoping-Kharkiv (andata 6-1) 4-0 (9° Lantz, 11° Angeldal, 78° Alidou d'Anjou, 84° Almqvist)

Sparta Praga-Ajax (andata 0-2) 1-2 (27° Burkenroad; 50°, 52° Lewerissa)

Wolfsburg-Thor/Ka (andata 1-0) 2-0 (28° Harder, 66° Masar)

Bayern Monaco-Spartak Subotica (andata 7-0)

Fortuna Hjorring-Fiorentina (andata 0-2)

Rosengard-Ryazan (andata 1-0)

Manchester City-Atletico Madrid (andata 1-1)

Chelsea-Sarajevo (andata 5-0)

Domani:

Lione-Avaldsnes (andata2-0)

Slavia Praga-Gintra (andata 3-0)

Zvezda-LSK (andata 0-3)

Paris Saint Germain-St. Polten (andata 4-1)

Zurigo-Honka (andata 1-0)

Glasgow City-Somatio Barcelona (andata 2-0)