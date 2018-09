CL femminile, le formazioni di Fortuna-Fiorentina: Mauro-Clelland davanti

© foto di Federico De Luca

Dopo il 2-0 dell'andata a Italia la Fiorentina scenderà in campo alle 19:00 in casa del Fortuna Hjorring per blindare la qualificazione al prossimo turno di Champions League. La squadra di Cincotta scende in campo con la stessa formazione dell'andata che vede Ilaria Mauro, autrice della doppietta a Firenze, affiancata da Lana Clelland, supportate da Bonetti. In mezzo al campo Kostova e Parisi affiancano Breitner, mentre in difesa Tortelli-Agard sono la coppia centrale davanti a Ohrstrom. Diversi i cambi nelle danesi con l'ex juventina Sanni Franssi che sarà titolare al fianco di Snerle. In difesa Sara Holmgaard giocherà centrale al fianco di Gewitz con Olar che agirà da terzino lasciando spazio a centrocampo a Andersen e la temibile Sara Thogersen che all'andata aveva giocato da punta. Queste le formazioni ufficiali:

Fortuna Hjorring (4-4-2): Seabert; Cordia, Gewitz, S. Holmgaard, Olar; Thogersen, Rask, K. Holmgaard, Andersen; Franssi, Snerle. Allenatore: Kveton

Fiorentina (4-3-1-2): Ohrstrom; Guagni, Tortelli, Agard, Philtjens; Kostova, Breitner, Parisi; Bonetti; Clelland, Mauro. Allenatore: Cincotta