CL femminile, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Chelsea

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Chelsea gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League femminile. Le viola, che devono rimontare l'1-0 dell'andata a Londra, si schierano con un 4-2-3-1 che può trasformarsi in corso d'opera in 3-4-1-2 con Guagni avanzata da un lato e Philtjens che si abbassa dall'altro, mentre Tortelli si accentrerebbe al fianco di Jaques e Agard. In avanti Bonetti andrebbe dietro il duo Clelland-Mauro. Stesso modulo per il Chelsea con Carney unica punta supportata da Ji, Kirby e Cuthbert:

Fiorentina (4-2-3-1): Ohrstrom; Guagni, Jaques, Agard, Tortelli; Breitner, Paris; Clelland,Bonetti, Philtjens; Mauro. A disposiziojne: Durante, Adami, Vigilucci, Ripamonti, Kongouli, Caccamo, Fusini. Allenatore: Cincotta

Chelsea (4-2-3-1): Lindahl; Andersson, Carter, Ericsson, Bright; Spence, Ingle; Kirby, Cuthbert, Ji; Carney. A disposizione: Telford, Blundell, Riley, England, Cooper, Bachmann, Bailey. Allenatore: Hayes