CL femminile, Lione corsaro a Barcellona. Avanti inglesi e Wolfsburg

© foto di Gaetano Mocciaro

Ieri sera sono andate in scena le gare di ritorno dei quarti di finale della UEFA Women's Champions League senza grandi sorprese. Passano il turno infatti le due inglesi impegnate nella competizione con il Manchester City che dopo il 2-0 dell'andata cala un pokerissimo sul campo del Linkopings chiudendo la pratica dopo appena un tempo con le reti di Ross, Stanway (doppietta) e Beattie. Le padrone di casa provano a rimontare con una doppietta di Banusic prima della rete del momentaneo 2-5 firmata da Christiansen, con Almqvist che chiude la serata. Il Chelsea invece vince in casa per 3-1 contro il Montpellier grazie alla doppietta di Kirby e la rete di Bachmann con le francesi in rete grazie a Jakobsson. Più equilibrate le altre due gare: il Wolfsburg dopo la scorpacciata dell'andata pareggia in casa dello Slavia Praga rimontando con Pajor la rete alla mezzora di Divisova; il Lione invece sbanca il campo del Barcellona nella sfida più in bilico delle quattro con una rete di Le Sommer poco oltre l'ora di gioco.

Quarti di finale, gare di ritorno:

Linkopings-Manchester City (andata 0-2) 3-5 (51°, 60° Rig. Banusic, 77° Almqvist; 14° Ross, 23°, 33° Stanway, 42° Beattie, 64° Christiansen)

Slavia Praga-Wolfsburg (andata 0-5) 1-1 (30° Divisova; 68° Pajor)

Barcellona-Lione (andata 1-2) 0-1 (62° Le Sommer)

Chelsea-Montpellier (andata 2-0) 3-1 (4°, 77° Rig. Kirby, 50° Bachmann; 36° Jakobsson)

Semifinali:

Chelsea-Wolfsburg

Manchester City-Lione