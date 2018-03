Clamoroso a Toronto: una coppia chiama il figlio 'Sebastian Giovinco'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jorge e Noelia Pedraza sono una coppia che vive in Texas e tifa Toronto. I due sono appena diventati genitori e, come racconta il Toronto Sun, hanno dato al figlio un nome davvero particolare. Il neonato si chiamerà infatti Sebastian Giovinco, in onore della Formica Atomica che ha fatto innamorare tutti gli appassionati di calcio statunitense. Decisione quantomeno singolare, che Jorge spiega così: "Non ho mai potuto portarla a vedere il Toronto, così le ho fatto vedere alcuni video di Giovinco e se n'è innamorata. Lei voleva chiamarlo Giovinco, a me piaceva Sebastian, così...". La speranza è che la notizia arrivi alle orecchie del fantasista scuola Juve: "Sarebbe fantastico incontrarlo. Lo seguiamo dai tempi della Juve".