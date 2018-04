Clericus Cup, tempo di quarti di finale

Sabato 14 grandi sfide al centro sportivo Pio XI, in Vaticano

(ANSA) - ROMA, 12 APR - In Vaticano, nel Centro sportivo Pio XI, è tempo di sfide decisive. Sabato 14 aprile otto squadre stanno per giocarsi l'accesso in semifinale. Tra i sacerdoti e seminaristi di tutto il mondo alla conquista della coppa col Saturno ci sono i trasteverini del Sedes Sapientiae che sfideranno gli Amici della Chape. I Guanelliani se la vedranno contro il North American Martyrs, con un solo precedente datato 2010 a favore della compagine a stelle e strisce. Il big-match di giornata è indubbiamente fra i campioni in carica del Pontificio collegio urbano e il Mater Ecclesiae. Nel 2015 e nel 2016 le due squadre si sono incontrate in finale, vincendo una volta a testa; tuttavia, brucia ancora la sconfitta della Madonna Celeste nella semifinale 2017, con i Leoni d'Africa che s'imposero 3-1. Infine, la sfida fra Pontificia università Gregoriana e l'Omi: un unico precedente, lontanissimo, nella prima edizione del torneo che vide i Missionari oblati di Maria Immacolata travolgere i gesuiti per 3-0.