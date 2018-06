Collina: "VAR inapplicabile per Real-Juve. Oliver esperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il designatore dell'UEFA Pierluigi Collina ha parlato delle polemiche post Real Madrid-Juventus e del rigore fischiato dall'arbitro Oliver sul contatto Vazquez-Benatia: "Chiunque sa come funziona il VAR sa bene che in quell'episodio non poteva essere utilizzato. Le critiche verso di me in quel periodo? Non fanno mai piacere, ma è normale riceverle. L'importante è che le critiche abbiano un limite e comunque non vadano mai sul personale. Oliver poco esperto? Non devo replicare, io faccio scelte basate sui fatti, aveva arbitrato 199 partite in Premier. Fra queste City-United, Liverpool-United, Chelsea-Arsenal... non credo che si possa definire un arbitro inesperto. Quello che posso dire è che negli ultimi anni abbiamo perso tanti arbitri di esperienza, penso a Clattenburg, Rizzoli, Velasco... Ora dovremo essere bravi a prepararne altri".