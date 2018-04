Colomba sullo Scudetto: "La Juve vince anche per demerito degli altri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franco Colomba, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della corsa per lo scudetto, con il Napoli sempre più lontano dalla Juve: "La Juventus è uno schiacciasassi anche per demerito delle altre squadre: l’unica che ha tenuto testa ai bianconeri è stato il Napoli. Gli azzurri sono arrivati ai match importanti in condizioni non ottimali".