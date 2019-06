Colombia, Queiroz: "Perdere ai rigori è un modo molto duro"

© foto di Image Sport

C'è delusione in casa Colombia per la qualificazione dei Cafeteros alle semifinali di Copa America sfumata solamente ai rigori contro il Cile. Non lo nasconde il tecnico Carlos Queiroz, che ha voluto sollevare dalle responsabilità della sconfitta il suo gruppo, dichiarando nel post partita di essere disponibile ad accettare le critiche deriveranno dall'eliminazione.

"Perdere ai rigori è un modo molto duro. I rigori sono più nelle mani di Dio che nei giocatori, è sempre stato così e lo sarà sempre. Sono io l'unico responsabile per questa mancata qualificazione".