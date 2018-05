Colonnese su Inter-Juve: "Sono venti anni che va così"

Attraverso la sua pagina su Facebook, l'ex difensore di Napoli, Inter e Lazio Francesco Colonnese è tornato sulla partita di sabato scorso tra Inter e Napoli. "Come posso rispondere a mio figlio, Lorenzo, sul perché l’arbitro non fischia e non ammonisce ad un giocatore che ha commesso palesemente un fallo? Sono due giorni che mi dice: 'Papà perché?'. Ed io gli rispondo: 'Boh, sono 20 anni che va così'", ha scritto l'ex calciatore.

Come posso rispondere a mio figlio, Lorenzo, sul perché l’arbitro non fischia e non ammonisce ad un giocatore che ha... Pubblicato da Ciccio Colonnese su mercoledì 2 maggio 2018