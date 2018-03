Comunicato Modena FC 1912: “Pronti a soddisfare le richieste del Comune”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con una nota ufficiale il Modena FC 1912, la società costituita dal gruppo di imprenditori guidati dall'avvocato Gianpiero Samorì, si è detta pronta a soddisfare le richieste del Comune emiliano e presentare entro il 31 marzo il progetto a città e tifosi. Questo il comunicato riportato da Parlandodisport.it:

“La Società Modena FC 1912 ha appreso dal sito istituzionale del Comune di Modena le condizioni che verranno poste nel bando di imminente pubblicazione per il rilascio del gradimento agli effetti della richiesta di iscrizione da avanzare alla Federazione Nazionale Lega Dilettanti.

La Società, perfettamente in grado di soddisfare tutti i requisiti di forma e sostanza richiesti dall’Amministrazione, provvederà, entro il termine dei 20 giorni indicato a trasmettere ampio e documentato progetto sportivo finalizzato alla ripresa dell’attività agonistica del Modena Calcio, comprensivo di un importate progetto di sviluppo delle attività sociali correlate a tutte le discipline sportive modenesi, di ampiezza tale da portare pure in questo settore la Città di Modena all’avanguardia in Italia.

Subordinatamente alla effettiva pubblicazione del bando nei tempi stringenti anticipati, entro sabato 31 marzo nell’ora e nel luogo che verranno tempestivamente comunicati, sarà convocata una conferenza stampa per presentare alla Città i soci della Società, tutti presenti di persona.

I Tifosi potranno apprezzare la qualità delle persone, la loro competenza nel settore, la loro solidità morale e patrimoniale, la assenza di qualsiasi conflitto di interessi con gli Enti Pubblici e il totale disinteresse a ritorni economici diretti o indiretti, elementi tutti che rappresentano i migliori presupposti per un perfetto funzionamento della Società e per il rapido raggiungimento di soddisfacenti risultati agonistici.

Ovviamente qualora dovessero essere presentati progetti più avanzati e più efficienti provenienti da soggetti di ancora migliore qualità economica e patrimoniale, la Società sarà lieta di avere avviato e contribuito ad una sana e proficua competizione nell’interesse dell’intero mondo sportivo modenese.

MODENA FC 1912 s.r.l. s.s.d.

L’Amministratore Unico, Dr. Antonio Tazzioli”.