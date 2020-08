Comunicato tifosi Sampdoria: "Pollio è un professionista ma perché ha accettato?”

I tifosi della Sampdoria hanno emesso un comunicato per commentare la scelta del club di Massimo Ferrero nell'affidare a Marcello Pollio, noto tifoso genoano, come Presidente del Collegio sindacale: Soprassedendo sulle motivazioni della scelta di Ferrero, percepita da molti come l’ennesima provocazione all’ambiente Blucerchiato, ci rivolgiamo direttamente al Sig. Marcello Pollio. A detta di alcuni suoi conoscenti lei è un professionista serio e stimato e sicuramente la sua ostentata fede calcistica non le impedirà di curare al meglio gli interessi della Sampdoria; vogliamo quindi andare oltre alla semplice passione sportiva - che per molti sarebbe già un ostacolo insuperabile. Ci domandiamo allora come lei possa accettare di associare il suo nome a Massimo Ferrero e alla sua torbida gestione - tuttora sotto la lente della magistratura. Verrebbe da dire che tutto ha un prezzo, ha qualcosa da aggiungere? Federclubs".