Condò: "Donnarumma dispiaciuto, ma non ha intenzione di mollare Raiola"

Paolo Condò, giornalista di Sky, ha parlato della reazione avuta da Gianluigi Donnarumma dopo la conferenza stampa di Fassone che ha reso nota la volontà del portiere classe '99 di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2018 col Milan: "Mi dicono che Gigio sia molto dispiaciuto, ma che comunque non abbia alcuna intenzione di mollare Raiola. Le cose potrebbero cambiare solo in questo caso".