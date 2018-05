Condò su Griezmann: "I campioni non sbagliano nel momento decisivo"

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato il successo dell'Atletico Madrid in Europa League sull'Olympique Marsiglia: “Quello che noi invidiamo ai campioni è la loro capacità di non sbagliare nel loro momento decisivo. La lezione di questa serata è che si può imparare questa dote perchè nel 2016 Griezmann ha perso due finali. Lì il tram passo e non fu capace di coglierlo al volo, ci ha mediato e oggi le occasioni le ha capitalizzate”.