Condò: "All'Inter ci sono due anime: Conte ieri ha fatto capire che così non si vince"

vedi letture

Il giornalista Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare, tra i tanti temi, il duro sfogo di mister Conte dopo la vittoria con l'Atalanta: "Non è la prima volta che Conte sbrocca, mi sono chiesto dove voglia andare a parare. Credo che abbia denunciato una realtà che più meno conosciamo tutti, cioè che ci sono due Inter, una che fa capo a Marotta e un’altra che fa uscire alcune notizie, tipo quella di Brozovic ubriaco che a Torino non sarebbe mai uscita. Lui imputa a una parte di Inter la cattiva gestione di queste informazione. Non so se la sua polemica sia volta a ottenere la testa di qualcuno, ma Conte ha detto che per vincere l’anno prossimo c’è bisogno anche che fuori dal campo le cose vadano nella maniera che dice lui. Poi credo che ci sia anche un discorso relativo al mercato, forse all’acquisto di Eriksen del quale ieri Conte ha fatto capire chiaramente che non sa cosa farsene”, le sue parole riportate da fcinternews.it.