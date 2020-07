Condò: "Atalanta e Inter devono prendersi delle responsabilità e puntare allo Scudetto"

Ospite come di consueto in studio di Sky Sport, Paolo Condò analizza le parole di Antonio Conte e chiede un salto di qualità a Inter e Atalanta nel prossimo campionato: “Non è bellissimo il messaggio che il secondo è il primo dei perdenti. Secondo me in Serie A ci sono squadre che devono assumersi delle responsabilità. L’Inter è una di queste: deve partire nel prossimo campionato dichiarando che puntano allo Scudetto. Non è che devono vincere, però devono dirlo chiaramente. Ed è una cosa che io chiedo anche all’Atalanta. Questo è un campionato che la Juventus vincerà anche perché le sue avversarie sono state un po’ tremebonde nei momenti chiave della stagione”.