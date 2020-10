Condò su Immobile: "Sul suo carro si sta comodi. Mancini sa bene che deve insistere"

vedi letture

Paolo Condò nel suo commento per La Repubblica, ha focalizzato l'attenzione su Ciro Immobile: "Dopo serate del genere, come di errori e occasioni mancate, sul carro di Ciro Immobile si sta molto comodo, si possono perfino stendere le gambe. Guai a scendere quindi, e nessuno come il ct possiete i mezzi per rendersene conto. Quan'dera una straordinaria seconda punta alla Sampdoria, così forte da vincere uno scudetto e arrivare a una finale di Champions con l'amico Vialli, Mancini faticava terribilmente in Nazionale. (...) Occorre insistere, costruire l'intesa che nella Lazio permette a Luis Alberto di servirlo un attimo prima che finisca in fuorigioco. Per Mancini era impossibile pretendere un anno da titolare a prescindere, perché alle sue spalle premeva Roberto Baggio. Dietro Immobile non si scorgono simili fenomeni".