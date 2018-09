CONI, Malagò: "Ascoltiamo i consigli del Governo"

'Ne ho parlato con Giorgetti,servono tempi brevi per iscrizioni'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Ho parlato col sottosegretario Giorgetti e sono il primo a dirgli che su qualsiasi valutazione da fare insieme sui criteri di individuazione dei giudici sportivi sono totalmente disponibile ad ascoltare buoni consigli". È quanto tiene a specificare il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Sulle possibili migliorie a cui è destinata ad andare incontro la giustizia sportiva, punto principale sarà quello di evitare l'impasse creato questa estate con i ricorsi di tanti club che hanno messo a dura prova l'inizio dei campionati di Serie B e C: "I tempi sono prerogativa indispensabile - sottolinea Malagò - che deve caratterizzare la giustizia sportiva. Servono elementi certi per non avere tempi lunghi e garantire iscrizione ai campionati e regolarità dei calendari".