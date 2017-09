Consiglio Federale, anticipato il pagamento del 4^ bimestre in B e C

© foto di Luigi Gasia

Con un comunicato ufficiale consultabile integralmente attraverso il sito della FIGC, il Consiglio Federale,

"- viste le disposizioni contenute nell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), par. VI e VII e lett. C), par. IV

e V e nell’art. 10, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, riguardanti gli adempimenti per le

società di Serie B e di Lega Pro;

- considerato che le suddette disposizioni prevedono l’assolvimento degli obblighi ivi previsti

entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre;

- considerato che tale scadenza non si concilia con l’esigenza di prevedere che, in caso di

inadempimento agli obblighi di pagamento riguardanti il quarto bimestre e quelli precedenti, ove

non assolti prima, le relative sanzioni abbiano effetti nella stagione sportiva in cui si verifica tale

inadempimento;

- ritenuto opportuno anticipare al giorno 16 del mese successivo alla chiusura del quarto bimestre

(1° gennaio-28/29 febbraio) il pagamento da parte delle società di Serie B e di Lega Pro degli

emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS, del Fondo di Fine Carriera relativi a detto

bimestre ed a quelli precedenti, ove non assolti prima;

- visto l’art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all’art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), par. VI e VII e lett. C), par. IV e V e

dell’art. 10, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo i testi allegati sub A) e sub B)".