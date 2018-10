Consiglio Federale, Micciché e Sibilia eletti vicepresidenti

Classifiche a confronto rispetto alla passata stagione. La Juventus capolista, rispetto a un anno fa dopo dieci giornate, ha tre punti in più. Saldo negativo per tutte le squadre alle spalle dei bianconeri: dall'Inter alla Roma, tutti hanno meno punti: -6 il Napoli, -7 le due squadre...

Lazio, per crescere serve qualità: mancano Milinkovic e Luis Alberto

Real Madrid, Conte e un rifiuto per colpa di...José Mourinho

Milan, un silenzio che parla: Gattuso resta in equilibrio precario

Napoli, il turnover di Ancelotti non piace a Mertens: il belga chiede spazio

Juve, De Ligt primo obiettivo per la difesa. L'Ajax vuole 50 milioni

Le pagelle di Milinkovic - Si sforza di fare sé stesso, ma non gli riesce

Balata: "Non faccio previsioni. Fiducia in Gravina"

J.Mario, l'uomo che non vale 40 mln. E neanche la panchina a prescindere

Milan, Higuain & Cutrone: la coppia che funziona ma non piace a Rino

VIDEO - Spalletti, siparietto in conferenza: "Qui mi attaccano meno"

Roma, il punto sui sei infortunati. Per De Rossi e Manolas nulla di grave

La Roma comprerà un centrocampista a gennaio: Herrera in pole

Fiorentina, Biraghi: "Faremo di tutto per l'Europa. Roma da Champions"

Roma, per la difesa Monchi pensa all'ex viola Nastasic

Juventus, due outsider per la difesa: Balerdi e Mitrovic nel mirino

