Conte cade per la prima volta: Man United-Inter 1-0, decide Greenwood

Un buon primo tempo, ma la condizione fisica è quel che è e si fa sentire. L'Inter cade nella seconda amichevole della sua pre-season, la prima seria, contro il Manchester United, sotto i colpi del classe 2001 Greenwood. Basta un lampo del gioiellino dei Red Devils per portare Conte al primo k.o. sulla panchina nerazzurra. La sua formazione è durata un sol tempo, poi la miglior condizione fisica degli inglesi s'è fatta sentire, tant'è che nella ripresa poche sono state le emozioni.

Handanovic con macchia - Dopo un'ottima prestazione, con la quale ha tenuto a galla i suoi per quasi tutta la partita, Handanovic non perfetto in occasione della rete decisiva di Greenwood, ribattendo male un tiro da posizione defilata di Young. Unica macchia, prima e dopo tante parate. Tra i migliori dell'Inter anche Dalbert, in odore di cessione. Bene la difesa, abbastanza ermetica ma migliorabile nell'uscita di palla. Poco altro da registrare, se non l'esordio di Barella per la mezzora finale, senza però lasciare traccia. E' calcio di luglio, siamo ancora agli inizi.