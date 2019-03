Conte: "Trapattoni tra i i più grandi della storia del calcio italiano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte, ospite dei microfoni di Sky, parla così di Giovanni Trapattoni, prossimo a compiere 80 anni e figura importante nella carriera dell'ex ct: "Deve essere considerato uno degli allenatori più importanti del calcio italiano, ho avuto la possibilità di conoscerlo a fondo e ho imparato tanto da lui, è una persona eccezionale che trasmette grande passione. A Torino, ogni fine allenamento, si fermavano ad aiutarmi sul piano tecnico-tattico: un gesto che mi spronava a migliorare, mi responsabilizzava e mi rendeva orgoglioso. Mi manca il suo essere padre, l'affetto che dava ai giocatori, ti trasferiva questo: fiducia. Quello che pochettino inizia a mancare tra allenatori e calciatori. Penso che nel mio modo di allenare c'è la schiettezza che mi ha insegnato il Trap: anche lui preferiva dire una brutta verità che una bella bugia. Non mi piace prendere in giro i giocatori, è una cosa che odiavo quando ero calciatore. Ho sempre preferito un rapporto schietto e diretto. Il fischio? Io non riesco a farlo, ma il suo lo riconoscevi a chilometri di distanza. Gli faccio tanti auguri per i suoi 80 anni, non finiro mai di ringraziarlo, è stato un secondo padre per me".