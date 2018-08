Copenaghen-Atalanta 0-0 (4-3 dcr): il tabellino della gara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Copenaghen(4-4-2): Joronen, Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen (4' sts Kvist); Skov, Zeca, Falk (20' st Sotiriou), Thomsen (34' st Gregus); Fischer (4' sts Bengtsson), N’Doye. Allenatore: Solbakken

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler (1' pts Pessina), de Roon, Gosens (4' pts Ali Adnan); Pasalic (12' st Barrow); Zapata (9' st Cornelius), Gomez. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Sidiropoulos

Ammoniti: Thomsen, Ankersen (C), Palomino, Pessina, Vavro (A)

Rigori: de Roon gol (A), Sotiroiou gol (C), Ali Adnan gol (A), Gregus gol (C), Gomez sbagliato (A) Skov gol (C), Masiello gol (A), N’Doye sbgaliato (C), Cornelius sbagliato (A), Vavro gol (C)