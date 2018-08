Copenaghen-Atalanta, nei 180 minuti 45 tiri e zero gol per gli orobici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanto tirarono che non segnarono. Atalanta e Copenaghen sono ancora sullo 0-0, nonostante la grande mole di tiri in porta, sfornati soprattutto dagli orobici. In particolare, come evidenziato da Opta, nei 180 minuti regolamentari del doppio confronto con i danesi, la squadra di Gasperini ha tirato 45 volte in porta senza mai trovare la via del gol.