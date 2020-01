Coppa di Francia, il Psg e le altre in onda su Sportitalia

Fonte: Sportitalia

E’ in arrivo una grande settimana di calcio internazionale su Sportitalia (disponibile sul canale 60 DTT). Da domani a domenica 19 gennaio tornano in campo i campioni del Psg e delle grandi di Francia che affrontano le partite dei sedicesimi di finale della Coppa di Francia, torneo che Sportitalia trasmette in esclusiva.

Si alza il livello delle sfide nella corsa verso l’atto conclusivo di Saint Denis, che sarà trasmesso in diretta dall’emittente di Michele Criscitiello. Questa settimana sarà un crescendo che porterà a Lorient-Psg con in campo Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi e gli altri fuoriclasse del club parigino. Ecco come seguire i sedicesimi di finale:

Di seguito la programmazione Sportitalia per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia:

Pau-Bordeaux – Giovedì 16 gennaio 2020 in diretta dalle ore 20,45 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Ivan Fusto

Granville-Marsiglia – Venerdì 17 gennaio 2020 in diretta dalle ore 21,05 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Matteo Gandini

Nantes-Lione – Sabato 18 gennaio 2020 in diretta dalle ore 20,55 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Alberto Pucci

Lorient-Psg – Domenica 19 gennaio 2020 in diretta dalle ore 20,55 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Alessio Milone

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.