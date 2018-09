Coppa Italia femminile, i risultati della 1^ giornata: vince l'Inter

Fonte: Figc.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sono disputati oggi i primi quattro incontri della Fase eliminatoria della Coppa Italia Femminile organizzata dalla FIGC. In campo le formazioni di Serie B suddivise in quattro gironi da tre squadre: successi per San Zaccaria, Empoli Ladies e nelle rispettive stracittadine Roma Cf e Inter Milano. Di seguito il riepilogo.

Girone 1: Roma CF - Lazio Women 2-0

Girone 2: Empoli Ladies - ACF Arezzo 4-1

Girone 3: San Zaccaria - Fortitudo Mozzecane CF 2-1

Girone 4: Football Milan Ladies - Femminile Inter Milano 0-1.

Le partite della seconda e terza giornata si disputeranno domenica 23 settembre e mercoledì 17 ottobre.