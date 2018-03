Coppa Italia femminile: Juve e Tavagnacco a valanga. Sorpresa Jesina

Nella giornata di oggi si è completato il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia femminile dopo che un mese fa il Brescia aveva staccato il pass battendo 5-1 l'Inter. Vita facile, anzi facilissima, per Juventus e Tavagnacco: le bianconere, largamente rimaneggiate, espugnano il campo della Novese con un netto 8-0 in cui brillano Arianna Caruso, doppietta, e Katie Rood, che si sblocca in Italia con una tripletta, ma nota di merito anche per la giovanissima Masu, classe 2001, che firma il momentaneo 0-6; le friulane invece si abbattono come furie sul Trento, 9-1 il risultato finale con triplette per Veronica Benedetti e Marta Mascarello e doppietta di Kaja Erzen. Vita facile anche per il Ravenna, che si sbarazza del Sassuolo con un secco 3-0, e per la Pink Bari, che batte con un gol per tempo la Res Roma in trasferta.

Più complicato il passaggio del turno per il Verona, che deve rimontare in casa contro il Mozzanica, chiudendo i conti solo nel finale di secondo tempo con le reti firmate da Dessislava Dupuy, Sofia Kongouli e Shameeka Fishley. Ancora più duro l'impegno della Fiorentina nel derby toscano con l'Empoli: azzurre due volte in vantaggio grazie a Caterina Bargi, raggiunta prima da Patrizia Caccamo e poi da Tatiana Bonetti. Nel finale prima Elena Linari su calcio di rigore e poi Alia Guagni chiudono la gara, con l'autogol di Bartoli a tempo scaduto fissava il 4-3 finale. La sorpresa dei quarti è rappresentata dalla Jesina che grazie a una rete della neo maggiorenne Aurora DeSanctis al 19° battono il Latina e raggiungono un traguardo storico restando, inoltre, l'unica squadra di Serie B in corsa per la coppa nazionale.

Ottavi di finale:

Tavagnacco-Trento Clarentia 9-1 (2°, 17°, 34° Benedetti, 3°, 9°, 39° Mascarello, 48° Cotrer, 78°, 87° Erzen; 54° Brunello)

Empoli-Fiorentina 3-4 (28°, 71° Bargi 94° Aut. Bartoli; 45° Caccamo, 76° Bonetti, 79° rig. Linari, 86° Guagni)

Verona-Mozzanica 3-1 (75° Dupuy, 79° Kongouli, 92° Fishley; 18° Mendes)

Brescia-Femminile Inter Milano 5-1 (43°, 62° Bergamaschi, 71° Hendrix, 78° Giacinti, 88° Sabatino; 67° Rig. Regazzoli) – giocata il 21/02

Novese-Juventus 0-8 (27° Franco, 48°, 57° Caruso, 64°, 65°, 87° Rood, 73° Masu, 80° Zelem)

Ravenna-Sassuolo 3-0 (35° Pittaccio, 60° Manieri, 82° Pugnaghi)

Jesina-Latina 1-0 (19° De Sanctis)

Res Roma-Pink Bari 0-2 (45° Parascandolo, 51° Serturini)

Quarti di finale:

Tavagnacco-Verona

Brescia-Juventus

Ravenna-Fiorentina

Jesina-Pink Bari