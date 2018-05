Coppa Italia femminile, la finale sarà Brescia-Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà il Brescia la sfidante della Fiorentina nella finale di Coppa Italia che andrà in scena a Noceto questo sabato. La squadra di Piovani, dopo aver perso ai calci di rigore lo spareggio scudetto contro la Juventus, si rialza immediatamente battendo di misura il Tavagnacco grazie a un tiro dagli 11 metri del capitano Cristiana Girelli al 24°. Per il Brescia resta così viva la speranza di poter chiudere la stagione con due trofei in bacheca. Per un gioco del destino l'avversario in questa finale sarà lo stesso affrontato, e battuto, a inizio anno in Supercoppa Italiana.