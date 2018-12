© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squalifica di una giornata ad Andrea Poli, in Coppa Italia. Il centrocampista del Bologna è stato "chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio". Per questo il giudice sportivo ha deciso di fermarlo per un turno e non sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida contro la Juventus. Stop anche per Angelo tartaglia del Novara e Massimo Volta del Benevento.