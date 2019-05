Coppa Italia, previsti 55mila spettatori. Gli orari d'ingresso per le tifoserie

Allerta massima, ma anche un piano di prevenzione studiato nei minimi dettagli in vista di Atalanta-Lazio. La finale di Coppa Italia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - crea infatti apprensione per motivi di traffico e il rischio di incidenti. Per quanto riguarda i primi, saranno chiuse tutte le strade di accesso all'Olimpico, che potrà essere raggiunto soltanto a piedi. Diversificati anche gli orari di accesso: per gli atalantini i cancelli saranno aperti dalle 17, per i laziali dalle 18. Il rischio da scongiurare infatti è che gli ultrà delle due squadre (i cui rapporti sono pessimi) non entrino in contatto. Infine i numeri degli spettatori: a ieri i biglietti venduti erano circa 55 mila, 22mila dei quali i sostenitori bergamaschi, 33mila i laziali, ma sarà possibile acquistare tagliandi anche oggi fino all’apertura dei cancelli.