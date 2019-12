Coppa, le formazioni ufficiali di Genoa-Ascoli: in campo Agudelo e Lanni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In campo alle ore 18:00 Genoa e Ascoli, che si affronteranno nel IV turno di Coppa Italia, in una sfida secca che mette in palio gli ottavi di finale contro il Torino.

Per l’occasione, mister Motta propone un 4-3-1-2 con il tandem offensivo formato da Pinamonti, che ha vinto il ballottaggio con l’ex di turno Favilli, e Cleonise, supportati da Agudelo; risponde Zanetti con un modulo speculare, che vede il ritorno di Lanni tra i pali. Attacco affidato a Beretta e Ardemagni, con Ninkovic sulla trequarti.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Genoa (4-3-1-2): Jandrei; Biraschi, Romero, Pajac, Criscito; Jagiello, Radovanovic, Cassata; Agudelo; Pinamonti, Cleonise

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Ferigra, Valentini, D'Elia; Gerbo, Troiano, Brlek; Ninkovic; Beretta, Ardemagni.