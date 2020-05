Coronavirus, De Luca: "Controlli severi, in Campania da lunedì non cambierà nulla"

vedi letture

Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, s'è detto piuttosto critico sulla decisione del Governo di allargare in maniera netta e decisa le maglie dei controlli a partire da lunedì 18 maggio: "Mi sembra - ha detto in una diretta 'facebook' - che in Italia si stia ragionando come se l'epidemia non esistesse più. Non c'è più preoccupazione, c'è confusione. In Campania la mascherina resta obbligatoria, al fine di avere un minimo di sicurezza. La sintesi dei comitati in Italia è 'Arrangiatevi', la sensazione è che siamo di fronte ad un si salvi chi può. Noi vogliamo riaprire tutto, ma definitivamente, non con il rischio di richiudere tutto dopo qualche giorno".

De Luca ha quindi annunciato che i controlli per chi arriverà dal Nord proseguiranno anche nelle prossime settimane: "Noi come Regione manterremo l'impedimento ad entrare in Campania da parte delle regioni del Nord, almeno fino a fine maggio non si potrà entrare in Campania se non per motivi di salute o lavoro. Continueranno le misure di controllo in stazioni, aeroporti e caselli autostradali. La fase che abbiamo di fronte è la più difficile. La 'Fase 2' comprende mille interessi in campo, da governare non in maniera demagogica. C'è stata una inversione di ruoli in questo periodo: l'ammuina la fanno al Nord, al Sud e in Campania invece c'è rigore in larga misura".