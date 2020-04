Coronavirus, Di Maio: "Vogliamo riaprire. Se lo facessimo ora torneremmo al punto di partenza"

Attraverso la propria pagina Facebook, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha commentato le polemiche relative alla Fase 2: “Io sono il primo a voler tornare alla normalità. Ogni singolo componente di questo governo vuole tornare alla normalità.

È chiaro, l’Italia deve ripartire. E stiamo lavorando per ripartire.

Ma a differenza di chi urla allo scandalo, vi parlo con sincerità e la massima trasparenza, come ho sempre fatto.

Il punto è questo: avremmo potuto riaprire tutto, immediatamente, come se nulla fosse mai accaduto. Rischiando di ritrovarci dopo qualche giorno al punto di partenza con centinaia di nuovi morti e migliaia di nuovi contagiati. Avremmo messo insomma a rischio la vita degli italiani. Oppure l’alternativa era quella di agire con prudenza, intelligenza, calibrando bene le riaperture per testare anche l’evoluzione del virus. Seguendo anche le indicazioni della comunità scientifica. Abbiamo scelto la seconda strada, perché abbiamo messo al primo posto la vita. Questo non significa che dobbiamo ignorare i problemi degli italiani e le esigenze di famiglie, imprese e lavoratori. Questo no. Ecco perché il governo è impegnato a trovare soluzioni concrete per il Paese. Dobbiamo affrontare la crisi economica e dobbiamo farlo impiegando tutte le nostre forze, ma con una consapevolezza: che la crisi sanitaria ancora non è stata superata. Non molliamo”.