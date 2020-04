Coronavirus, ieri sanzionate più di 9.000 persone. 10 denunce per violazione quarantena

vedi letture

Nuova nota del Viminale sui controlli e le denunce effettuati ieri dalle forze dell'ordine in tutta Italia: "Nella giornata di ieri, 4 aprile, le persone e gli esercizi/attività commerciali controllati sono stati rispettivamente 229.104 e 87.364. Sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti 9.284 persone, 54 denunciate per false attestazioni e 10 denunciate per violazione della quarantena. I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 173, i provvedimenti di chiusura delle attività 27", si legge.