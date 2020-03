Coronavirus, l'ippica italiana si ferma. Quella inglese no: ieri 60 mila a Cheltenham

L’ippica italiana si ferma per il coronavirus, quella inglese no. La Gazzetta dello Sport racconta infatti l’apertura del Festival dei salti a Cheltenham, Inghilterra. Dove ieri erano in 60 mila per assistere alla vittoria di Epatante e Honeysuckle. In Italia, appunto, tutto fermo in osservanza al DPCM 9 marzo 2020.