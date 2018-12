Corradi su Lazio-Cagliari: "Biancocelesti in linea con gli obiettivi stagionali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Bernardo Corradi ha parlato della sfida tra la Lazio e il Cagliari: "So che che la Lazio deve assolutamente tornare a vincere visto che non prende i tre punti da cinque giornate. Anche il Cagliari è a secco di successi da cinque gare ma la differenza di valori è a favore della formazione di Inzaghi. Sarà di sicuro una bella partita perché Maran sa far giocare bene le sue squadre. Pesa pero l’assenza di Pavoletti. La stagione della Lazio? Un plauso al lavoro di Inzaghi che sta tenendo in alto la squadra anche senza Milinkovic e Luis Alberto ai livelli della scorsa stagione. La Lazio è a due punti dalla Champions, in linea con gli obiettivi stagionali. Che fare con Milinkovic e Luis Alberto? Trovo giusta la decisione di Inzaghi di aver fatto sempre giocare Milinkovic. Solo in campo il serbo potrà ritrovarsi e tornare ad essere il valore aggiunto della squadra. Appena ripartirà Milinkovic, si vedrà la Lazio dello scorso sanno. Ultimamente Luis Alberto mi sembra in crescita. Mi piace molto Correa. Immobile? È unico. Non solo come bomber ma pure per l’aiuto al gioco della squadra".