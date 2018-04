Corsa Scudetto, Di Natale: "Idee più chiare dopo domenica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista concessa ai taccuini del giornale La Repubblica da Antonio Di Natale, ex attaccante che ha detto la sua sul duello Scudetto: "La lotta scudetto vivrà un incrocio decisivo con le prossime sfide. La Juventus giocherà contro l’Inter a San Siro, il Napoli sarà di scena all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Dopo queste partite, avremo le idee più chiare. Tifo Napoli. Percentuali? Per ora siamo al 50% delle possibilità sia per la Juve che per il Napoli. Tra l’altro sono anche scaramantico da buon napoletano e quindi non aggiungo altro. Aspettiamo le prossime gare”.