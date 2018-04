Corsa Scudetto, Garlando (GdS): "Chi può pescare un Douglas così?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Chi può pescare un Douglas così?". E' il titolo dell'editoriale della Gazzetta dello Sport, a firma di Luigi Garlando, in merito all'ultima giornata di campionato. Questo l'incipit: "Con un bidone di furore al posto del cuore, la Juve spazza via la Samp e prepara la festa per il settimo scudetto. Il Napoli che ha vinto solo 2 delle ultime 6 partite, stoppato ieri anche dal Milan, non ha la faccia di uno che può rimontare 6 punti ai campioni".