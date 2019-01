© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

La grande sorpresa del campionato Primavera e della Coppa Italia si chiama Cosenza. Che ha eliminato in sequenza squadre del calibro di Foggia ma, soprattutto, di Napoli e Chievo Verona. Domani la super sfida contro l'Inter, formazione certo più blasonata ma i calabresi hanno stupito tutti gli addetti ai lavori. Gran merito è del tecnico De Angelis, non nuovo a miracoli sportivi: già la scorsa stagione, nonostante i gravi problemi societari, ha condotto la Primavera 2 del Bari fino a sfiorare la promozione con ben 11 risultati utili consecutivi, perdendo solo la finale contro il Cagliari. Occhio anche ai talenti del Cosenza: l’attaccante esterno Sueva e il difensore centrale Salines, considerato giocatore di sicuro avvenire. Il ragazzo originario di Napoli, non a caso è stato voluto fortemente a Cosenza dal mister De Angelis proprio dopo la grande stagione trascorsa assieme in Puglia l’anno scorso.