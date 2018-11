CR7 apre un hotel a Tropea? No, si tratta di una fake news

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un hotel di Cristiano Ronaldo a Tropea? Non proprio: nei giorni scorsi si è diffusa la notizia dell'apertura di un albergo della catena Pestana CR7, in collaborazione con Carlo Cracco, nella rinomata cittadina costiera calabrese. Si tratterebbe però di una fake news, diffusa dall'imprenditore Alessandro Proto, noto per la creazione di bufale (in passato ha fatto credere ai media di essere socio di Trump e agente immobiliare di George Clooney, per citare due episodi), e dall'entourage di Cristiano Ronaldo fanno filtrare di non sapere nulla circa questa notizia.